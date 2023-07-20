Популярный игровой движок Unity получил поддержку AR-очков Apple

Развертывание программы происходит постепенно, и в ближайшие недели или месяцы в нее будет включен широкий круг разработчиков. Рабочий процесс будет хорошо знаком разработчикам, работавшим на iOS, что сделает переход плавным. Они могут создать проект, ориентированный на Vision Pro, сгенерировать проект в Xcode и предварительно просмотреть свою работу в редакторе Unity или в симуляторе Xcode.

Разработчики получат различные варианты реализации приложений, созданных на базе Unity, на visionOS: от 2D-приложений до полностью «погружающих» VR-приложений.