Популярный игровой движок Unity получил поддержку AR-очков Apple

Популярный игровой движок Unity получил поддержку AR-очков AppleТестирование началось
Грядущая гарнитура дополненной реальности Apple Vision Pro теперь совместима с движком Unity, что позволит разработчикам создавать иммерсивные приложения и игры для долгожданного устройства. О сотрудничестве Unity и Apple было объявлено в прошлом месяце на конференции WWDC 2023, и теперь разработчики могут получить доступ к инструментарию для Vision Pro в Unity.
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Развертывание программы происходит постепенно, и в ближайшие недели или месяцы в нее будет включен широкий круг разработчиков. Рабочий процесс будет хорошо знаком разработчикам, работавшим на iOS, что сделает переход плавным. Они могут создать проект, ориентированный на Vision Pro, сгенерировать проект в Xcode и предварительно просмотреть свою работу в редакторе Unity или в симуляторе Xcode.
Разработчики получат различные варианты реализации приложений, созданных на базе Unity, на visionOS: от 2D-приложений до полностью «погружающих» VR-приложений.