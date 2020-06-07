Популярный командный онлайн-шутер Overwatch получил скидку 40%

В стандартном издании Overwatch можно купить за 599 рублей вместо 999. Особое издание Legendary Edition подешевело на 51% и теперь стоит 1299 рублей вместо 2699.

Сообщается, что шутер также можно со скидкой купить в PlayStation Store и Microsoft Store. Версия для консоли Sony стоит в 1088 рублей, а для Xbox One — $26,39. Акция продлится до 18 июня.

Помимо этого в Overwatch начались дни удвоенного опыта в честь окончания события «Годовщина».

Напомним, Overwatch имеет управление от первого лица. Игроки могут выбирать себе различных персонажей-героев перед сражением, при этом каждый герой обладает своими характеристиками и навыками.