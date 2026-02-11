Портативная консоль Ayaneo Next 2 получит до 128 ГБ ОЗУ. Цена кусается

Консоль оснащена 9,06-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400×1504. Звук выводится через фронтальные динамики. Для управления предусмотрены также два сенсорных трекпада. Стики могут похвастаться эффектом Холла. Сзади размещены четыре программируемые кнопки. Для охлаждения установлен двойной вентилятор. Аккумулятор — 116 Вт·ч.

Цена начинается примерно от 1799 долларов за базовую версию и может достигать 4299 долларов за максимальную конфигурацию.