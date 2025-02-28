Портативная консоль AYN получила «поддержку» Linux. Ждём лучшие эмуляторы

Опубликовано 28 февраля 2025, 00:451 мин.
Портативная консоль AYN получила «поддержку» Linux. Ждём лучшие эмуляторыЕсли всё пойдёт по плану
Портативная консоль AYN получила “поддержку” Linux. AYN частично открыла загрузчик для своих портативных ПК Odin2, что позволило дистрибутивам Linux работать более плавно. Это изменение улучшает совместимость с эмуляторами, что делает устройство более похожим на консоль.
© AYN
Ранее неофициальные версии Linux имели проблемы из-за ограниченного доступа к системе. Популярные дистрибутивы Linux для карманных компьютеров, Batocera и ROCKNIX, уже работают над совместимостью своих платформ с линейкой Odin2.
Благодаря поддержке Linux пользователи Odin2 смогут получить доступ к более мощным эмуляторам, в том числе PS3, Xbox и Xbox 360. Правда, до выхода отполированной версии может пройти некоторое время.