Портативная консоль AYN получила «поддержку» Linux. Ждём лучшие эмуляторы

Ранее неофициальные версии Linux имели проблемы из-за ограниченного доступа к системе. Популярные дистрибутивы Linux для карманных компьютеров, Batocera и ROCKNIX, уже работают над совместимостью своих платформ с линейкой Odin2.

Благодаря поддержке Linux пользователи Odin2 смогут получить доступ к более мощным эмуляторам, в том числе PS3, Xbox и Xbox 360. Правда, до выхода отполированной версии может пройти некоторое время.