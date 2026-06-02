Портативная консоль MSI Claw 8, похоже, будет стоить около $1500

Опубликовано 02 июня 2026, 11:36
Портативная консоль MSI Claw 8, похоже, будет стоить около $1500Готовы раскошелиться?
В недрах MSI готовят к выходу портативную игровую консоль Claw 8 EX AI. Ожидаемая цена её, правда, около $1500. В чём причина такой цены? Процессор Intel Arc G3 Extreme.
Это первый чип Intel, «созданный специально для портативных консолей», как пишут СМИ. Он включает ту же графику Arc B390, что и в новых ноутбуках Panther Lake. Консоль сможет работать на мощности до 45 Вт.
Экран у Claw 8 EX AI — 8 дюймов, разрешение 1200p, частота обновления 120 Гц. Поддерживается технология VRR. Управление улучшили — джойстики и курки с эффектом Холла.
Консоль будет работать в специальном режиме Xbox под управлением Windows 11. Дата выхода — ориентировочно конец июня.