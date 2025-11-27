Портативная консоль ROG Xbox Ally получила игровые профили с оптимизацией fps и экономией батареи

В нём появилась функция Default Game Profiles, которая автоматически настраивает энергопотребление и частоту кадров для 40 игр при работе от батареи.

Профили создаются вручную для каждой игры и устанавливают рекомендуемый предел мощности и fps. Если скорость падает, система кратковременно повышает TDP, чтобы сохранить плавность, а при избытке кадров ограничивает fps для экономии заряда.

В тесте на Hollow Knight: Silksong такая настройка добавила почти час автономной работы при стабильных 120 кадрах в секунду.

Сообщается, что игроки могут включать или выключать профили в панели Armoury Crate. Обновление также ускоряет загрузку библиотеки, улучшает отклик геймпада и добавляет фильтр, показывающий, как игры работают на устройстве.