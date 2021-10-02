Портативная приставка Steam может официально приехать в Россию

В одном из роликов Алексей рассказывал, что отправлял запрос в «Буку». Он спрашивал, привезёт ли компания в Россию консоль Valve. Дело в том, что раньше устройства Valve в Россию официально привозила именно «Бука». На этот раз компания ответила, что «прорабатывает возможность дистрибуции Steam Deck в России».

Особенность новой консоли Valve в том, что это, по сути, мощный портативный ПК, который позволит запускать игры из Steam. В декабре должны начаться поставки Steam Deck в США по цене от $399. Valve пока официально ничего не говорила о продажах в России.