Портативная приставка Steam может официально приехать в Россию

Игры
Сегодня в 14:31
1 мин.
Портативная приставка Steam может официально приехать в РоссиюЧерез «Буку»
Блогер и игровой журналист Алексей Макаренков рассказал, что получил ответ от компании «Бука» по поводу официальной дистрибуции консоли Steam Deck. Кажется, для россиян замаячила возможность купить эту приставку на российском рынке.
В одном из роликов Алексей рассказывал, что отправлял запрос в «Буку». Он спрашивал, привезёт ли компания в Россию консоль Valve. Дело в том, что раньше устройства Valve в Россию официально привозила именно «Бука». На этот раз компания ответила, что «прорабатывает возможность дистрибуции Steam Deck в России».
Особенность новой консоли Valve в том, что это, по сути, мощный портативный ПК, который позволит запускать игры из Steam. В декабре должны начаться поставки Steam Deck в США по цене от $399. Valve пока официально ничего не говорила о продажах в России.