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Портативная приставка Steam может официально приехать в Россию

Через «Буку»
Блогер и игровой журналист Алексей Макаренков рассказал, что получил ответ от компании «Бука» по поводу официальной дистрибуции консоли Steam Deck. Кажется, для россиян замаячила возможность купить эту приставку на российском рынке.
Портативная приставка Steam может официально приехать в Россию

В одном из роликов Алексей рассказывал, что отправлял запрос в «Буку». Он спрашивал, привезёт ли компания в Россию консоль Valve. Дело в том, что раньше устройства Valve в Россию официально привозила именно «Бука». На этот раз компания ответила, что «прорабатывает возможность дистрибуции Steam Deck в России».

Особенность новой консоли Valve в том, что это, по сути, мощный портативный ПК, который позволит запускать игры из Steam. В декабре должны начаться поставки Steam Deck в США по цене от $399. Valve пока официально ничего не говорила о продажах в России.