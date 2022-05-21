«Портативную» консоль Steam Deck можно будет легко починить самостоятельно

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«Портативную» консоль Steam Deck можно будет легко починить самостоятельноiFixit продают почти все детали
Появляется всё больше признаков того, что мы приближаемся к новой эре — эре самостоятельного ремонта гаджетов. Недавно Apple запустила такую программу, а теперь iFixit начала продавать почти все необходимые детали для консоли Valve Steam Deck.
Как пишет The Verge, компания преждевременно опубликовала на сайте большую коллекцию обещанных запчастей. Журналисты заявили, что там есть почти всё, вплоть до материнской платы с чипом AMD Aerith. Это будет доступно любому, хоть и за большую плату — $350.
Интересно то, что iFixit даже будет продавать детали для апгрейда Steam Deck. Можно, например, приобрести экран с антибликовым покрытием, который есть только в модели на 512 ГБ, или более тихий вентилятор Huaying. Ещё можно купить за $5 набор Fix Kit, в который входит все необходимые инструменты для ремонта.
Пока в коллекции нет батареи, что, впрочем, странно.