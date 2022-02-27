Портативную приставку Steam протестировали в играх

Автор отметил, что качество сборки прочное и надёжное, а дисплей с антибликовым покрытием красив. Он утверждает, что приставку удобно держать в руках, управление в играх отточено хорошо. При этом приставка не нагревается, пока вы её используете, то есть руки вам обжигать не будет. Ещё один плюс, что большинство игр нормально работают с SD-карты.

Минусы у Steam Deck следующие: автономности не хватает для тяжёлых игр, не каждая игра в принципе работает хорошо пока, игры не из Steam требуют установки в Windows. Ну, и, конечно, доступность приставки под большим вопросом. Вряд ли мы сможем купить её в ближайшее время.

Что касается игр, то, например, в Shadow of the Tomb Raider на низких настройках Steam Deck выдала от 63 до 65 FPS, а на максимальных — 38 FPS.