Портативную приставку Steam сравнили по размеру с бананом

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Портативную приставку Steam сравнили по размеру с бананомБольшевата
Игровой блогер Кэри Голомб (Cary Golomb) опубликовал в Twitter фотографии, на которых запечатлена портативная консоль Steam Deck рядом с другими предметами, в том числе с другими приставками.
По снимкам становится понятно, что Steam Deck будет довольно большой консолью. Вот так, например, она выглядит в сравнении с бананом:
Cary Golomb
Также новую консоль положили рядом с PS Vita, которую Sony выпустила ещё в 2011 году. Старая приставка выглядит совсем маленькой по сравнению со Steam Deck. Новинка даже больше Nintendo Switch OLED. Сравнили Steam Deck и с PlayStation Portable.
Известно, что Steam Deck оснащён ускоренным процессором AMD на базе архитектур Zen 2 и RDNA 2. GPU работает на восьми вычислительных блоках с общей расчётной производительностью 1,6 TFLOPS.
Источник: Twitter