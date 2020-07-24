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Пошаговая стратегия Civilization VI со множеством цивилизаций стала временно бесплатной
До 27 июля
В сервисе цифровой дистрибуции Steam пошаговая стратегия Civilization VI со множеством цивилизаций стала временно бесплатной. Раздача продлится до 27 июля 20:00 по московскому времени.
Игру можно бесплатно скачать уже сейчас. Если она понравится, то можно купить со скидкой 75% — за 499 рублей вместо 1999. Платиновое издание Sid Meier’s Civilization VI оценено на время акции в 1528 рублей вместо 6071 рубля. Со скидкой отдают и дополнения Gathering Storm и Rise and Fall.
В Civilization VI одному или нескольким игрокам предстоит посоревноваться с ИИ-противниками в построении и развитии собственной цивилизации. В игре доступны несколько десятков цивилизаций, в том числе Российская империя, Америка времён Теодора Рузвельта и Египет Клеопатры VII.