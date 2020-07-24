Пошаговая стратегия Civilization VI со множеством цивилизаций стала временно бесплатной

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В Civilization VI одному или нескольким игрокам предстоит посоревноваться с ИИ-противниками в построении и развитии собственной цивилизации. В игре доступны несколько десятков цивилизаций, в том числе Российская империя, Америка времён Теодора Рузвельта и Египет Клеопатры VII.