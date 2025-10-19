После массовых сокращений две команды Blizzard создали профсоюз

Идея создать профсоюз возникла после успеха работников World of Warcraft, которые в прошлом году основали Warcraft Gamemakers Guild. За ними последовали объединения сотрудников, работающих над Diablo и Overwatch. Сейчас CWA представляет интересы более 1 900 работников Blizzard.

Создание нового профсоюза происходит в критический момент, пишут СМИ. Так, летом Microsoft провела масштабные сокращения в игровой дивизии, в том числе приостановив разработку Warcraft Rumble. Ранее профсоюзная активность была возможна благодаря соглашениям о нейтралитете, подписанным Microsoft с CWA в 2022 и 2024 годах, которые защищали право сотрудников на организацию. Однако срок действия соглашения по Activision Blizzard истекает в октябре 2025 года, что может усложнить создание новых профсоюзов в будущем.

Первое соглашение о нейтралитете компания подписала, чтобы удовлетворить регуляторов при покупке Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов, но теперь, когда сделка завершена, Microsoft может изменить подход к организации сотрудников, отмечают эксперты.