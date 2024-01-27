После покупки Activision Blizzard за $69 млрд Microsoft начали массовые увольнения

Решение об отмене игры «выживалки» было обнародовано во внутренней записке генерального директора Microsoft Gaming Фила Спенсера, в которой говорилось, что Blizzard переключит некоторых разработчиков, работающих над проектом, на другие перспективные начинания.

Вместе с отменой игры Microsoft также проводит сокращение штата на 1900 сотрудников в своих игровых подразделениях, включая Blizzard, Xbox и ZeniMax Media. Это составляет примерно 8,64% от общего числа сотрудников Microsoft, занятых в игровой индустрии и насчитывающих 22 000 человек.

Согласно отдельной записке президента Microsoft по игровому контенту и студиям Мэтта Бути, увольнения затронут несколько команд Blizzard, включая команды разработчиков, организации общего обслуживания и корпоративные функции.

Увольнения объясняются стратегической реорганизацией игровых подразделений Microsoft, направленной на определение приоритетов продуктов и стратегий, которые соответствуют «будущему потенциалу роста Blizzard». Бути утверждает, что эти меры позволят Blizzard и Xbox выпускать амбициозные игры на большем количестве платформ и добиться устойчивого роста.