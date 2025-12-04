Игры
Опубликовано 04 декабря 2025, 15:00
1 мин.

После удаления ненужных файлов игра Helldivers 2 похудела на… 131 ГБ

Экономия
Разработчики Helldivers 2 объявили, что сумели уменьшить размер бета-версии игры на ПК примерно на 85%, освободив около 131 ГБ.
После удаления ненужных файлов игра Helldivers 2 похудела на… 131 ГБ

© Arrowhead Game Studios

В сообщении на странице Steam команда рассказала, что работа над «стройной» версией игры велась параллельно с добавлением нового контента. Они полностью избавились от дублирующихся данных, сократив размер игры с примерно 154 ГБ до 23 ГБ. Удалось это благодаря партнёрам из Nixxes.

Разработчики отметили, что сокращение объёма практически не влияет на время загрузки — задержка составит всего несколько секунд. Ранее большой размер файла был связан с дублированием данных для ускорения загрузки на HDD, которые используют около 11% игроков. Сейчас же выяснилось, что время загрузки в основном зависит от генерации уровней, а дублирование данных мало помогало большинству игроков.

После завершения тестирования эта версия станет доступна всем.

Источник:theverge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#игры
,
#память
,
#Steam