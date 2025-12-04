После удаления ненужных файлов игра Helldivers 2 похудела на… 131 ГБ

В сообщении на странице Steam команда рассказала, что работа над «стройной» версией игры велась параллельно с добавлением нового контента. Они полностью избавились от дублирующихся данных, сократив размер игры с примерно 154 ГБ до 23 ГБ. Удалось это благодаря партнёрам из Nixxes.

Разработчики отметили, что сокращение объёма практически не влияет на время загрузки — задержка составит всего несколько секунд. Ранее большой размер файла был связан с дублированием данных для ускорения загрузки на HDD, которые используют около 11% игроков. Сейчас же выяснилось, что время загрузки в основном зависит от генерации уровней, а дублирование данных мало помогало большинству игроков.

После завершения тестирования эта версия станет доступна всем.