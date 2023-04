После выхода напрочь забагованной The Last Of Us на ПК Sony подняла цены на подобные игры

Рост цен варьировался в зависимости от игры и рынка, некоторые игры подорожали на 67 процентов в Аргентине, другие на 14,5-17 процентов в Канаде.

СМИ сообщают, что Sony уделяет первоочередное внимание выпуску игр для консолей PlayStation. Ранее компания объявила, что новые игры будут оставаться эксклюзивными для консолей в течение одного года, прежде чем будут перенесены на ПК.

Шаг достаточно интересный, потому что совсем недавно на ПК заглянул еще один эксклюзив Sony – The Last Of Us Part I, который геймеры разгромили за плохую оптимизацию.