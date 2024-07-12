Последняя раздача игр от Apple Arcade разочаровала пользователей “старьем”

Хотя Vampire Survivors+ предлагает, по мнению Ars Technica, расширенный опыт игры, да еще и без рекламы и дополнительных покупок, критики недовольны тем, что ее появление в Apple Arcade произошло после пика популярности игры. Более того, Temple Run: Legends, несмотря на то, что в ней наряду с фирменным бесконечным режимом появился игровой процесс, основанный на уровнях, вызывает "вопросы о стратегии Apple Arcade".

Критики считают, что сервис полагается на "устоявшиеся игровые формулы" и не поощряет инновации.

Изначально Apple Arcade хвалили за разнообразные инди- и казуальные игры, но теперь она переключилась на более "безопасные" варианты, такие как популярные IP и проверенные успехом игры с других платформ, что и не нравится многим. Эта стратегия направлена на поддержание вовлеченности пользователей, но рискует упустить потенциальные хиты, которые "определяли сервис раньше".