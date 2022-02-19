Последнюю часть Assassin's Creed сделают временно бесплатной

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Последнюю часть Assassin's Creed сделают временно бесплатнойС 24 по 28 февраля
В Twitter-аккаунте Assassinʼs Creed сообщили о том, что с 24 по 28 февраля пройдут бесплатные выходные для новой части Valhalla.
Сначала, 22 февраля, выйдет обновление 1.5.0 для Assassin’s Creed: Valhalla. Затем пройдут бесплатные выходные, а потом 10 марта выйдет дополнение Dawn of Ragnarok («Заря Рагнарёка»). В нём можно будет сыграть за Одина, который спасает своего сына Бальдра из рук огненного гиганта Сурта. Дополнение будет содержать более 35 часов геймплея с множеством нового контента и врагов.
Сама Assassin’s Creed: Valhalla рассказывает о событиях, которые разворачиваются в IX веке на территории Англии, в эпоху враждующих королевств и завоеваний викингов. Главный герой игры — норвежский викинг Эйвор. Ему нужно найти для своего клана новый дом на чужеродной земле. Интересная особенность игры в том, что там можно выбирать пол главного героя.
Источник: Twitter