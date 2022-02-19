Последнюю часть Assassin's Creed сделают временно бесплатной

Сама Assassin’s Creed: Valhalla рассказывает о событиях, которые разворачиваются в IX веке на территории Англии, в эпоху враждующих королевств и завоеваний викингов. Главный герой игры — норвежский викинг Эйвор. Ему нужно найти для своего клана новый дом на чужеродной земле. Интересная особенность игры в том, что там можно выбирать пол главного героя.