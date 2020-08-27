Последнюю DOOM запустили с рекордной частотой кадров

Ранее ведущий программист движка id Tech 7 заявил, что в DOOM Eternal можно добиться 1000 FPS при условии, что найдётся сборка, подходящая для этого.

Польская команда энтузиастов x-kom такую нашла. В ПК использовали процессор Intel Core i7 9700K, разогнанный до 6,6 ГГц, матплату ASUS Maximus XI APEX, видеокарту RTX 2080 Ti Strix 2,4 ГГц, оперативную память HyperX Predator 4000 МГц CL19 2x8 ГБ, SSD Samsung 512 ГБ M.2 NVMe Evo Plus и блок питания Be Quiet 1200 Вт. Охлаждали систему, как уже упоминалось, жидким азотом.

Видео с игрой на YouTube, конечно, показано с 30 FPS. Но доказательством рекорда служит счётчик частоты на мониторе, подключённом к ПК.