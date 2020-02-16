Последнюю игру культовой серии Metro выпустят на Linux

О выходе игры на Linux издателя спрашивали ещё в 2018 году. Тогда один из пользователей Steam написал этот вопрос в обсуждениях к Metro Exodus. Ответ от Deep Silver появился только 19 часов назад. Компания сообщила, что «работает над этим», и скоро предоставит больше новостей.

Стоит отметить, что предыдущие части серии, признанной многими журналистами культовой, — Metro 2033 и Metro Last Light — уже выходили на Linux.

Напомним, недавно Metro Exodus появилась в Steam после года эксклюзивности в Epic Games Store. Сейчас шутер можно купить с 40-процентной скидкой за 959 рублей.