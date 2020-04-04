Последнюю игру по «Звёздным войнам» продают в Steam со скидкой

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В Star Wars Jedi: Fallen Order повествуется о событиях спустя пять лет после исполнения Приказа 66 и начала Великого истребления джедаев. Тех джедаев, кто остался в живых, преследует имперская Инквизиция. Они получают сигнал о применении Силы. Оказалось, что сделал это падаван, и теперь ему придётся вспомнить всё, чему он учился.