Опубликовано 07 июня 2024, 10:30
1 мин.
Появилась кастомная версия мотоцикла BMW в стиле «Ведьмака»И названная в честь “Плотвы”
В рамках сотрудничества CD Projekt RED и BMW Motorrad представили «Płotka», кастомную версию мотоцикла BMW R 18, украшенную культовыми рисунками на тему Witcher. Это творение является частью конкурса кастомизации Urban Garage, на котором представлено несколько версий R 18. Поклонники могут проголосовать за понравившийся дизайн и получить шанс выиграть призы.
«Плотва», названная в честь верного коня Геральта из Ривии в игре «Ведьмак 3: Дикая охота», является примером синергии между известной игровой студией и производителем мотоциклов премиум-класса. Созданное в духе Ведьмака, этот механический конь может похвастаться характеристиками и богатым интерьером, «достойным самого Геральта», отмечают СМИ.
Голосование за лучший кастом R 18 уже открыто, так что если хотите, можете попробовать поучаствовать.
С фото, кстати, вы можете ознакомиться в источнике, там есть и другие неплохие работы