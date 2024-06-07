Появилась кастомная версия мотоцикла BMW в стиле «Ведьмака»

«Плотва», названная в честь верного коня Геральта из Ривии в игре «Ведьмак 3: Дикая охота», является примером синергии между известной игровой студией и производителем мотоциклов премиум-класса. Созданное в духе Ведьмака, этот механический конь может похвастаться характеристиками и богатым интерьером, «достойным самого Геральта», отмечают СМИ.

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С фото, кстати, вы можете ознакомиться в источнике, там есть и другие неплохие работы