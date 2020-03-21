Появилась первая оценка новой части Half-Life

Игру оценили авторы британского журнала EDGE. В продажу он поступит только 26 марта, но материал с оценками игр из него уже слили в сеть.

Итак EDGE дал Half-Life: Alyx девять из десяти баллов. Такую же оценку от журнала получила первая часть серии. Half-Life 2 же в своё время дали и вовсе десять из десяти.

Это не первый положительный отзыв от критиков. Ранее своими впечатлениями делился автор IGN Райан МакКафри. Он заявил, что Half-Life: Alyx — это шедевр.