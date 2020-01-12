Появилась свежая информация о новой GTA 6

Прошлогодние утечки утверждали, что главный герой в игре будет один — Рикардо. Что касается городов, то их ожидалось два — Vice City и ещё один, внешне напоминающий Рио-де-Жанейро. Новые слухи утверждают, что в GTA 6 будет несколько героев. Причём двое из них могут оказаться братом и сестрой.

Инсайдеры пишут, что помимо Vice City в игре будет два города: один из них вдохновлён американским Форт-Лодердейлом, другой — столицей Колумбии. Кроме того, мы вернёмся во времени в 1980-е и 90-е годы.

Что касается даты релиза, то её ожидают в конце 2021 или в начале 2022 года. Первый трейлер якобы стоит ждать весной, а официальный анонс — уже в феврале. Правда это или нет, узнаем скоро.