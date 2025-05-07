Еще в марте стало известно, что Microsoft разрабатывает с Asus отдельное устройство под кодовым названием «Project Kennan». Судя по внешнему виду, это черная модификация белой модели ROG Ally 2, но с отдельной кнопкой Xbox в верхнем левом углу. У обычной версии на этом месте находится неактивный элемент, который, возможно, исчезнет в финальной сборке.

По данным источников, в обоих вариантах используется Wi-Fi-модуль, зарегистрированный в FCC, и установлен 7-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц — аналогично предыдущему поколению. Главное отличие — в процессорах: Xbox-версия получит 8-ядерный AMD Ryzen Z2 Extreme с энергопотреблением 36 Вт, тогда как стандартная модель — более слабый 4-ядерный чип на 20 Вт.