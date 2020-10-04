Появились первые обзоры новой PlayStation 5

Медийщики получили превью-юниты PS5 с дисководом. Блогеры и журналисты отметили, что консоль очень тихо работает и почти не греется во время игры. Также, по словам обзорщиков, подсветка в новом геймпаде DualSense реализована лучше, чем в DualShock 4. Ещё контроллер может менять цвет подсветки.

В видеороликах блогеры показывают саму консоль и игры, но не пользовательский интерфейс.