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Игры
Сегодня 16:34

Появились первые обзоры новой PlayStation 5

От японских медийщиков
Сегодня, 4 октября, японское подразделение PlayStation пригласило блогеров и журналистов и показало им новую консоль. В связи с этим появились первые обзоры PlayStation 5.

Медийщики получили превью-юниты PS5 с дисководом. Блогеры и журналисты отметили, что консоль очень тихо работает и почти не греется во время игры. Также, по словам обзорщиков, подсветка в новом геймпаде DualSense реализована лучше, чем в DualShock 4. Ещё контроллер может менять цвет подсветки.

В видеороликах блогеры показывают саму консоль и игры, но не пользовательский интерфейс.

Напомним, продажи PlayStation 5 в России начнутся 19 ноября. Версия консоли с дисководом будет стоить 46 999 рублей, а без него — 37 999 рублей.

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