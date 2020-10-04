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Появились первые обзоры новой PlayStation 5
От японских медийщиков
Сегодня, 4 октября, японское подразделение PlayStation пригласило блогеров и журналистов и показало им новую консоль. В связи с этим появились первые обзоры PlayStation 5.
Медийщики получили превью-юниты PS5 с дисководом. Блогеры и журналисты отметили, что консоль очень тихо работает и почти не греется во время игры. Также, по словам обзорщиков, подсветка в новом геймпаде DualSense реализована лучше, чем в DualShock 4. Ещё контроллер может менять цвет подсветки.
В видеороликах блогеры показывают саму консоль и игры, но не пользовательский интерфейс.
Напомним, продажи PlayStation 5 в России начнутся 19 ноября. Версия консоли с дисководом будет стоить 46 999 рублей, а без него — 37 999 рублей.