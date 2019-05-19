Появился первый признак скорой смерти чемпионатов по Counter-Strike

В частности, компания может перестать оплачивать гостиницы для команд игроков во время турниров, или, как их ещё называют, «мейджоров». При этом призовой фонд и билеты на самолёты всё ещё будут поддерживаться карманом Valve.

Автор внутриигровых гайдов для Dota 2 Майкл Torte de Lini Коэн отметил, что получать прибыль с «мейджоров» становится для Valve всё более трудной задачей. Всё из-за того, что турниры идут подолгу, а в Китае трансляции «мейджоров» оцениваются низко.

Эксперты не зря переживают за Китай: например, ядро аудитории турниров по Dota 2 составляют именно жители Поднебесной. А трансляцию CS «мейджора» в Катовице посмотрели всего 1,2 миллиона человек только по той причине, что среди них не было китайцев.