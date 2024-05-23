Появился сайт со всеми поддерживаемыми Arm-процессорами играми для Windows

Этот одобренный Microsoft веб-сайт, созданный инженерной группой Arm Linaro, является «кладезем» информации для геймеров, интересующихся совместимостью с Arm. На WorksOnWoA.com можно найти более 1481 игр, протестированных на таких устройствах, как Surface Laptop с чипами Snapdragon X Elite, и узнать, попадает ли ваша любимая игра в одну из четырех категорий:

Идеально: работает безупречно при 60+ FPS и разрешении 1080p.

Играбельна: обеспечивает плавную работу с 30+ FPS при разрешении 1080p и минимальными сбоями.

Не оптимизировано: могут встречаться ошибки, влияющие на игровой процесс.

Неиграбельно: Несовместимн из-за античит-программ или других проблем.

Хотя графические настройки не указаны (возможно, они установлены на низкий уровень), некоторые игры используют системы повышения разрешения. Примечательно, что 747 игр, включая Control Ultimate Edition, прекрасно работают при разрешении 1080p и частоте кадров 60 FPS.

Важно помнить, что эти результаты являются ориентиром, а не гарантией. Ваш опыт может отличаться в зависимости от конфигурации оборудования.