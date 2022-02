Правда ли, что новый Core i3 круче старых Ryzen 5 и Core i5 в игровом компьютере

В ходе обзора авторы канала Benchmark запустили в восьми играх конфигурации на основе i3-12100F, Ryzen 5 3600 и i5-10400F. Все сборки тестировались в разрешении 1080p на ультра-настройках. Среди игр оказались Far Cry 6, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, Hitman 3, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2, Watch Dogs Legion.

В Far Cry 6 средние значения производительности составили: с i3-12100F - 104 к/с, с Ryzen 5 3600 - 90 к/с, с i5-10400F - 96 к/с.

Cyberpunk 2077 позволила достичь в среднем с i3 и i5 - 96 к/с, с Ryzen 5 - 86 к/с.

В Assassin's Creed Valhalla удалось получить с i3 - 112 к/с, с i5 - 110 к/с, с Ryzen 5 - 106 к/с в среднем.

Hitman 3 шла со среднем со 125 к/с (i3-12100F), 107 к/с (Ryzen 5 3600) и 115 к/с (i5-10400F).