Правообладатели запретили фанатам создавать GTA Vice City с улучшенной графикой под угрозой суда

Впрочем, до полноценного судебного разбирательства дело не дошло. Как пишут СМИ, разработку GTA Underground свернули из-за «враждебности Take-Two».

Теперь стало известно, что прекратилась работа и над модом GTA Vice City 2. Его недавно удалили с moddb из-за нарушения авторских прав. Авторы этой модификации рассказали, что «опираясь на негативный опыт коллег по цеху», были вынуждены перестать работать над игрой. «Как оказалось судебные иски и финансовые угрозы со стороны Take-Two более чем реальны, а враждебность к разработчикам модов только начинает набирать обороты», — добавили разработчики.