Председатель Следственного комитета назвал интернет и игры причиной стрельбы в российских школах

Председатель Следственного комитета назвал интернет и игры причиной стрельбы в российских школахА вообще — дело в культурном упадке, по его мнению
Бастрыкин считает, что подросткам не хватает воспитания и культуры.
Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги. Деструктивная информация, получаемая подростками в сети, ведёт к тому, что насилие в умах детей становится естественным и нормальным, к тому же они видят, что нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях. В этом и есть большая опасность.
Бастрыкин добавил, что подростки ориентируются на героев компьютерных игр, а те решают проблему просто — «ликвидируют оппонента». Упомянул председатель Следственного комитета и видео блогеров, которые создают видеоматериалы издевательств над людьми.
Бастрыкин осудил и современные театральные постановки, художественные фильмы и выставки, герои которых похожи на школьных стрелков.