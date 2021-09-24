Председатель Следственного комитета назвал интернет и игры причиной стрельбы в российских школах

Бастрыкин добавил, что подростки ориентируются на героев компьютерных игр, а те решают проблему просто — «ликвидируют оппонента». Упомянул председатель Следственного комитета и видео блогеров, которые создают видеоматериалы издевательств над людьми.

Бастрыкин осудил и современные театральные постановки, художественные фильмы и выставки, герои которых похожи на школьных стрелков.