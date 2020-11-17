Предсказан дефицит новых Xbox до весны 2021 года

Об этом сообщил финансовый директор подразделения Xbox Тим Стюарт (Tim Stuart). По его словам, дефицит будет наблюдаться по мере приближения к постпраздничному кварталу и с 1 января по 31 марта 2021 года. Затем с апреля цепочка поставок должна будет заработать на полную мощность. В Xbox обещают наращивать поставки в течение следующих четырёх, пяти, шести месяцев. Тогда и будет удовлетворён спрос.

Напомним, в России Xbox Series X оценена в 45 590 рублей, а Xbox Series S — в 26 990 рублей.