Представлен новый DirectX 12 Ultimate для улучшения графики в играх

Новинку представили в рамках мероприятия DirectX Innovation Day. DirectX 12 Ultimate содержит инструменты для трассировки лучей, разделения отображаемого на экране пространства для рендеринга с разной детализацией, обеспечения контроля взаимодействия приложения с графическим процессором, повторного использования уже просчитанных текстур.

Сообщается, что видеокарты GeForce RTX уже поддерживают DirectX 12 Ultimate. Будущие модели AMD на архитектуре RDNA2 тоже будут работать с новинкой, как и консоль Xbox Series X.

В Microsoft уверяют, что геймеры, покупающие оборудование для ПК с логотипом DX12 Ultimate или Xbox Series X, могут не сомневаться, что «железо» будет поддерживать все важные функции.