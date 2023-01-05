Представлен новый необычный геймпад для PS5

Leonardo можно использовать как отдельный контроллер или совместно с беспроводным геймпадом DualSense, входящим в комплект с PS5. Возможности физической настройки Leonardo дополняются возможностями программного обеспечения; Leonardo позволит игрокам назначать функции на различные кнопки и сохранять три различные конфигурации в качестве профилей для удобства использования.

Project Leonardo все еще находится в разработке, о дате выхода пока ничего не известно.