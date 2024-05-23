Представлен OneXPlayer X1 Mini: еще один «особый» конкурент Steam Deck

Представьте себе Nintendo Switch с отсоединяемыми контроллерами Joy-Con. А теперь добавьте магнитный чехол-клавиатуру, как у планшетов Surface, и легкодоступный слот для SSD. Да, всё это есть.

X1 Mini может похвастаться портом Oculink для подключения внешних видеокарт, системой распознавания лиц, сканером отпечатков пальцев и аккумулятором емкостью 65 Втч — одним из самых больших в сфере портативных устройств.