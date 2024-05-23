Представлен OneXPlayer X1 Mini: еще один «особый» конкурент Steam Deck

Опубликовано 23 мая 2024, 06:00
1 мин.
Представлен OneXPlayer X1 Mini: еще один «особый» конкурент Steam DeckЧем он может похвастаться
OneXPlayer X1 Mini — это карманная консоль, у которой есть шансы стать потенциальным конкурентом Steam Deck пишут СМИ. Эта готовящаяся к выпуску консоль на базе Windows оснащена 8,8-дюймовым дисплеем с частотой 144 Гц.
© OneXPlayer
Представьте себе Nintendo Switch с отсоединяемыми контроллерами Joy-Con. А теперь добавьте магнитный чехол-клавиатуру, как у планшетов Surface, и легкодоступный слот для SSD. Да, всё это есть.
X1 Mini может похвастаться портом Oculink для подключения внешних видеокарт, системой распознавания лиц, сканером отпечатков пальцев и аккумулятором емкостью 65 Втч — одним из самых больших в сфере портативных устройств.
X1 Mini получил процессор AMD Ryzen 7 8840U. Консоль оснащена несколькими портами USB4, а также «звуком, настроенным Harman EFX».
Подробностей о цене и дате выхода придется подождать еще.