Представлен первый SSD для PlayStation 5

SSD изготовила компания Nextorage, которая входит в Sony Group. Накопитель принадлежит серии NEM-H. Его можно будет купить в версиях на 1 или 2 ТБ. Скорость чтения составит 7000 и 7100 МБ/с соответственно, а скорость записи — 5500 либо 6850 МБ/с. Форм-фактор накопителя — M.2 2280. SSD поддерживает интерфейс PCIe 4.0 и использует память 3D NAND TCL. У устройства есть 1 или 2 ГБ кэш-памяти DDR4. Значение TWB равно 700 ТБ или 1400 ТБ.

Цены уже тоже объявили. SSD объёмом 1 ТБ будет стоить $230, а объёмом 2 ТБ — $440.