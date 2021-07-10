Представлен первый SSD для PlayStation 5

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Представлен первый SSD для PlayStation 5Скоро у консоли будет разблокирован слот под него
У PlayStation 5 есть слот для установки дополнительного SSD, правда, пока он заблокирован. По слухам, Sony уже тестирует прошивку, которая разблокирует слот. Кроме того, недавно представили первый накопитель, который может стать рекомендованным для PS5.
SSD изготовила компания Nextorage, которая входит в Sony Group. Накопитель принадлежит серии NEM-H. Его можно будет купить в версиях на 1 или 2 ТБ. Скорость чтения составит 7000 и 7100 МБ/с соответственно, а скорость записи — 5500 либо 6850 МБ/с. Форм-фактор накопителя — M.2 2280. SSD поддерживает интерфейс PCIe 4.0 и использует память 3D NAND TCL. У устройства есть 1 или 2 ГБ кэш-памяти DDR4. Значение TWB равно 700 ТБ или 1400 ТБ.
Цены уже тоже объявили. SSD объёмом 1 ТБ будет стоить $230, а объёмом 2 ТБ — $440.