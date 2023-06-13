Представлен Тамагочи нового поколения с цветным экраном и мультиплеером

Представлен Тамагочи нового поколения с цветным экраном и мультиплееромЛегендарная игрушка из 90-х возвращается
После 27 лет с момента появления оригинальной Tamagotchi, компания Bandai Namco готовится выпустить обновлённую версию легендарной игрушки.
Причём свежий вариант будет, полностью соответствовать технологическим требованиям 2023 года. Новый девайс, получивший название Tamagotchi Uni, будет иметь цветной экран размером 2,25 дюйма и поддерживать такие беспроводные сети, как LTE, Wi-Fi и Bluetooth.
Всё это нужно для того, чтобы предоставить игроку доступ к различным онлайн-функциям, позволяющим ему участвовать в соревнованиях, взаимодействовать с другими игроками и присоединяться к метавселенной.
Основой новой системы станет собственная метавселенная под названием Tamaverse, которая значительно расширит возможности игры.
Tamagotchi Uni поступит в продажу в конце этого года по цене $60.