Консоль оснащена 4,7-дюймовым экраном с «классическим» соотношением сторон 4:3. Разрешение дисплея составляет 1280×960p, частота обновления достигает 120 Гц.

Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 8300, подходящий для эмуляции, например, PlayStation 2 и Nintendo Wii U. Объём оперативной памяти может достигать 12 ГБ, в зависимости от версии.

Anbernic RG477V выпускается в чёрном и бежевом цветах. За время работы отвечает аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки. Также доступны Bluetooth и Wi-Fi. Устройство работает на Android 14.

На международном рынке базовая версия с 128 ГБ памяти стоит около 200 долларов. Модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища обойдётся примерно в 240 долларов.