Опубликовано 22 декабря 2025, 10:301 мин.
Представлена Anbernic RG477V — портативная ретро-консоль с эмуляцией игр с PS2И Wii U
Anbernic представила новую портативную ретро-консоль RG477V. Устройство получило компактный экран и достаточно мощное железо.
© Anbernic
Консоль оснащена 4,7-дюймовым экраном с «классическим» соотношением сторон 4:3. Разрешение дисплея составляет 1280×960p, частота обновления достигает 120 Гц.
Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 8300, подходящий для эмуляции, например, PlayStation 2 и Nintendo Wii U. Объём оперативной памяти может достигать 12 ГБ, в зависимости от версии.
Anbernic RG477V выпускается в чёрном и бежевом цветах. За время работы отвечает аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки. Также доступны Bluetooth и Wi-Fi. Устройство работает на Android 14.
На международном рынке базовая версия с 128 ГБ памяти стоит около 200 долларов. Модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища обойдётся примерно в 240 долларов.