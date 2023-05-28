Представлена игровая консоль размером с игральную карту для любителей ностальгии

Представлена игровая консоль размером с игральную карту для любителей ностальгииЕсли быть точнее, то в высоту она около 6,7 см
Китайская компания Anbernic собирается выпустить свое новейшее портативное игровое устройство RG Nano, которое даже меньше, чем пачка игральных карт. В то время как такие компании, как Asus и Sony, создают более крупные портативные устройства, Anbernic использует другой подход, миниатюризируя свое оборудование.
RG Nano, представленный в официальном видеоролике на YouTube, имеет высоту всего 6,7 см и корпус из текстурированного алюминиевого сплава. Он может похвастаться слотом для карт памяти microSD и медиаплеером для воспроизведения музыки (помимо игр, само собой).
Устройство оснащено портом USB-C. Хотя полные технические характеристики еще не раскрыты, ожидается, что портативная консоль будет рассчитана на любителей ретро-игр.
Информация о цене не разглашается, но она определенно будет конкурентоспособной, что сделает его привлекательным вариантом для любителей игр.