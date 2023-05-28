Представлена игровая консоль размером с игральную карту для любителей ностальгии

RG Nano, представленный в официальном видеоролике на YouTube, имеет высоту всего 6,7 см и корпус из текстурированного алюминиевого сплава. Он может похвастаться слотом для карт памяти microSD и медиаплеером для воспроизведения музыки (помимо игр, само собой).

Устройство оснащено портом USB-C. Хотя полные технические характеристики еще не раскрыты, ожидается, что портативная консоль будет рассчитана на любителей ретро-игр.