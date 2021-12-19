Представлена компьютерная игра-стратегия о войне СССР с НАТО

Отмечается, что игра была вдохновлена проектами классической серии Warzone. По сюжету WARNO, в СССР случился государственный переворот, а к власти пришли радикально настроенные коммунисты. Они тут же решились на противостояние с западным миром. В результате армии стран НАТО разместили свои войска на территории Германии и началась Третья мировая война.

В игре можно будет принять одну из шести сторон: Советский Союз, Восточная Германия, США, Западная Германия, Великобритания и Франция. В игре есть более 600 боевых единиц, среди которых вертолёт Ми-24, танк M1A1 «Абрамс», штурмовик Су-25. Ожидается, что в WARNO будут четыре масштабные сюжетные кампании, а также кооперативный режим.

WARNO появится в раннем доступе Steam уже 20 января. Полноценный релиз намечен на вторую половину 2022 года.