Представлена мобильная версия Minecraft для игры в реальном мире

С дополненной реальностью большинство любителей игр на смартфонах познакомились с выходом Pokemon GO. Теперь она пришла и в знаменитый конструктор от Mojang AB. В новом Minecraft Earth можно будет искать ресурсы, строить здания, разводить свиней — в общем, всё, как обычно, только глядя при этом на реальные улицы через экран смартфона.

Как заявили авторы проекта, Minecraft Earth — полноценный порт традиционной игры только с функциями дополненной реальности. Закрытое бета-тестирование игры начнётся летом, записаться для участия можно уже сейчас. Игра будет доступна и для Android (от версии 7.0), и для iOS (от 10). Дата полноценного запуска пока неизвестна.