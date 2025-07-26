Представлена первая портативная консоль на AMD Ryzen AI Max+ 395

Опубликовано 26 июля 2025, 21:431 мин.
Представлена первая портативная консоль на AMD Ryzen AI Max+ 395GPD показала GPD WIN 5 в действии
Компания GPD показала первую портативную игровую консоль с новейшим процессором AMD Ryzen AI Max+ 395. Устройство получило название GPD WIN 5. В коротком видео, опубликованном в соцсетях, можно увидеть, как на консоли запускается игра Black Myth: Wukong с частотой кадров от 170 до 212 fps.
© GPD
Процессор Ryzen AI Max+ 395 был представлен на выставке CES 2025. Он сочетает мощную графику RDNA 3.5 и ядра Zen 5, а также использует быструю память с пропускной способностью до 256 ГБ/с.
Во время теста температура процессора держалась около 65 °C, а потребление энергии — на уровне 55−58 Вт. Графический процессор Radeon 8060S работал на частоте около 2,5 ГГц.
Хотя настройки графики в видео не указаны, показатели выглядят неплохо. Также на ролике можно разглядеть элементы управления GPD WIN 5 — аналоговые стики, кнопки и, возможно, сенсорную панель.
GPD WIN 5 впервые покажут публике на выставке ChinaJoy 2025, которая стартует 1 августа.