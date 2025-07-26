Представлена первая портативная консоль на AMD Ryzen AI Max+ 395

Процессор Ryzen AI Max+ 395 был представлен на выставке CES 2025. Он сочетает мощную графику RDNA 3.5 и ядра Zen 5, а также использует быструю память с пропускной способностью до 256 ГБ/с.

Во время теста температура процессора держалась около 65 °C, а потребление энергии — на уровне 55−58 Вт. Графический процессор Radeon 8060S работал на частоте около 2,5 ГГц.