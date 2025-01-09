Это устройство будет доступно в двух версиях: одна работает на операционной системе Windows, а другая — на SteamOS. Legion Go S в зависимости от версии, консоль будет оснащена процессорами AMD Ryzen Z1 Extreme или Ryzen Z2 Go, оба из которых обеспечивают высокую производительность для игр, графикой Radeon 700M и 8-дюймовым сенсорным ЖК-экраном с разрешением 1920×1200 пикселей и поддержкой VRR. Он предлагает до 32 ГБ памяти LPDDR5x, 1 ТБ SSD-накопителя PCIe Gen4 и аккумулятор емкостью 55 Втч.

Версия на SteamOS выйдет в мае 2025 года по цене $ 499,99.