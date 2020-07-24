Представлена сверхдорогая золотая PlayStation 5

Пока официальная стоимость золотой PlayStation 5 не названа, но она вряд ли будет дешёвой. Ожидается, что цена составит несколько тысяч фунтов (сотни тысяч рублей).

Отмечается, что золотом в 24 карата покроют и саму консоль, и геймпад с наушниками. Чтобы узнать дату старта продаж, можно подписаться на рассылку Truly Exquisite. Как только продукт станет доступен, придёт письмо с оповещением.

Это не первый подобный проект Truly Exquisite. Ранее компания уже предлагала золотые Samsung Galaxy S20, iPhone XS и XS Max.