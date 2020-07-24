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Представлена сверхдорогая золотая PlayStation 5
Но это предлагает не сама Sony
Британский портал Truly Exquisite, своего рода зарубежный Caviar, представил сверхдорогую золотую PlayStation 5. Само собой, поставки эксклюзивной версии начнутся не раньше официального выхода консоли на рынок.
Пока официальная стоимость золотой PlayStation 5 не названа, но она вряд ли будет дешёвой. Ожидается, что цена составит несколько тысяч фунтов (сотни тысяч рублей).
Отмечается, что золотом в 24 карата покроют и саму консоль, и геймпад с наушниками. Чтобы узнать дату старта продаж, можно подписаться на рассылку Truly Exquisite. Как только продукт станет доступен, придёт письмо с оповещением.
Это не первый подобный проект Truly Exquisite. Ранее компания уже предлагала золотые Samsung Galaxy S20, iPhone XS и XS Max.