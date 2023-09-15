Представлены чехлы для Playstation 5, из которых можно собрать флаг России

В коллекции представлены три оттенка: Volcanic Red, Cobalt Blue и Sterling Silver. Эти цвета обладают металлическим покрытием, что выгодно отличает их от стандартных чехлов для консолей. Если обычно PlayStation продает настраиваемые чехлы для консолей по 55 долларов за штуку, то новая коллекция будет стоить несколько дороже - 59,99 долларов за чехол. Кроме того, контроллеры DualSense в этих расцветках будут продаваться по цене 74,99 долларов.

Предварительные заказы на «Deep Earth Collection» начнутся 4 октября этого года.