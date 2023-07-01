Президент Франции назвал видеоигры причиной одних из крупнейших в стране беспорядков

Президент Франции назвал видеоигры причиной одних из крупнейших в стране беспорядковА еще социальные сети
Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил продолжающиеся беспорядки и насилие в стране «видеоиграми». Выступая во время совещания по безопасности, посвященного беспорядкам, Макрон выразил убеждение, что некоторые люди разыгрывали на улицах сценарии из игр.
Он призвал родителей держать своих детей дома, чтобы поддерживать мир, и заявил, что платформы социальных сетей, такие как Snapchat и TikTok, использовались для организации и пропаганды беспорядков.
Макрон призвал эти платформы удалить любой контент, связанный с насилием, и заявил, что правительство попросит компании социальных сетей раскрыть личности лиц, которые используют эти платформы для разжигания беспорядков.
Макрон также объявил о развертывании дополнительных нарядов полиции для контроля над ситуацией.
На момент написания материала беспорядки в стране продолжались.