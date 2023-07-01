Президент Франции назвал видеоигры причиной одних из крупнейших в стране беспорядков

Он призвал родителей держать своих детей дома, чтобы поддерживать мир, и заявил, что платформы социальных сетей, такие как Snapchat и TikTok, использовались для организации и пропаганды беспорядков.

Макрон призвал эти платформы удалить любой контент, связанный с насилием, и заявил, что правительство попросит компании социальных сетей раскрыть личности лиц, которые используют эти платформы для разжигания беспорядков.

Макрон также объявил о развертывании дополнительных нарядов полиции для контроля над ситуацией.

На момент написания материала беспорядки в стране продолжались.