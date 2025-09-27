Президент Nintendo of America покинет компанию после 10 лет работы

Боузер пришел в Nintendo в 2015 году и в 2019-м сменил Реджи Филс-Аиме на посту президента. В отличие от своего предшественника, он был менее заметной фигурой для широкой публики, но под его руководством компания: открыла тематический парк, выпустила успешный анимационный фильм The Super Mario Bros. Movie и в этом году представила новую консоль Switch 2.

Ему также пришлось столкнуться с критикой, включая сообщения о проблемах с дискриминацией в американском подразделении. Тем не менее Боузер отметил, что гордится достигнутыми результатами.