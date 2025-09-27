Президент Nintendo of America покинет компанию после 10 лет работы

Опубликовано 27 сентября 2025, 12:451 мин.
Президент Nintendo of America покинет компанию после 10 лет работыДаг Боузер уходит из Nintendo of America
Президент американского офиса Nintendo Даг Боузер покинет компанию 31 декабря. Его обязанности будут разделены между двумя руководителями. Новым президентом станет Девон Причард, исполнительный вице-президент по продажам, маркетингу и взаимодействию с потребителями. А Сатору Сибата, действующий корпоративный директор и управляющий исполнительный директор, займет пост генерального директора.
Боузер пришел в Nintendo в 2015 году и в 2019-м сменил Реджи Филс-Аиме на посту президента. В отличие от своего предшественника, он был менее заметной фигурой для широкой публики, но под его руководством компания: открыла тематический парк, выпустила успешный анимационный фильм The Super Mario Bros. Movie и в этом году представила новую консоль Switch 2.
Ему также пришлось столкнуться с критикой, включая сообщения о проблемах с дискриминацией в американском подразделении. Тем не менее Боузер отметил, что гордится достигнутыми результатами.