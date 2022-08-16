Придуман новый способ своровать ваш аккаунт в Steam

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Придуман новый способ своровать ваш аккаунт в SteamМогут попасться даже опытные
Компания Group-IB рассказала о новом способ кражи аккаунтов пользователей Steam.
Метод называется Browser-in-the-Browser. Он позволяет создать в окне сайт, почти неотличимый от настоящего. То есть сначала злоумышленник создаёт на фишинговом ресурсе всплывающее окно с интерфейсом для входа в учётную запись Steam. Жертв заманивают через приглашения поучаствовать в киберспортивном турнире или проголосовать за одну из команд. Также в ходу предложения купить билет на мероприятие или получить внутриигровой предмет. Мошенники могут заманивать людей также рекламой на стримах и других видео по игре у блогеров.
Учётные данные жертвы после ввода, конечно, пересылаются злоумышленнику. Чтобы избежать этого, нужно обращать внимание на следующие аспекты:
- Дизайн заголовка и адресной строки всплывающего окна, шрифты и внешний вид кнопок могут отличаться от тех, которыми обычно оформлен браузер.
- Настоящее новое окно должно открыться в панели задач. Если этого не происходит, оно поддельное.
- Увеличить или уменьшить такое окно не получится.
- Оно ограничено экраном браузера: его нельзя передвинуть на элементы вкладки, открытой в браузере изначально.
- Кнопка сворачивания поддельного всплывающего окна закрывает его.
- «Зелёный замочек» SSL-сертификата является простой картинкой.
- Поддельная адресная строка не функциональна.
- Поддельное всплывающее окно перестает появляться при отключении исполнения JS-скриптов в настройках браузера.