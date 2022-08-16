Придуман новый способ своровать ваш аккаунт в Steam

Метод называется Browser-in-the-Browser. Он позволяет создать в окне сайт, почти неотличимый от настоящего. То есть сначала злоумышленник создаёт на фишинговом ресурсе всплывающее окно с интерфейсом для входа в учётную запись Steam. Жертв заманивают через приглашения поучаствовать в киберспортивном турнире или проголосовать за одну из команд. Также в ходу предложения купить билет на мероприятие или получить внутриигровой предмет. Мошенники могут заманивать людей также рекламой на стримах и других видео по игре у блогеров.

Учётные данные жертвы после ввода, конечно, пересылаются злоумышленнику. Чтобы избежать этого, нужно обращать внимание на следующие аспекты: