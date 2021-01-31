Придуман способ стать участником VR-игры без специальной гарнитуры

По задумке Sony, VR-шлем будет надет только на одном человеке — основном игроке. Однако зрители тоже смогут участвовать в его прохождении. Например, на телевизоре, к которому подключено игровое оборудование, может появиться голосование. Зрители будут решать, к примеру, какое оружие получит игрок и против какого противника будет сражаться. Люди смогут выбрать понравившийся вариант с помощью своих смартфонов.

Поскольку это лишь патент, пока неясно, когда Sony внедрит данную технологию в реальные продукты, и внедрит ли вообще.