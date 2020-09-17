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Приключенческий боевик Watch Dogs 2 и ещё две игры раздают бесплатно
И навсегда
В цифровом магазине Epic Games началась новая раздача. Игроки могут бесплатно забрать приключенческий боевик Watch Dogs 2, платформер Stick it to The Man! и симулятор Football Manager 2020.
Акция действует до 24 сентября. В обычное время Watch Dogs 2 стоит 2500 рублей в стандартной версии. Теперь же за игру придётся заплатить ноль рублей. Акция распространяется на разные издания Watch Dogs 2.
Игра вышла в 2016 году и повествует о приключениях хакера, который вместе с группировкой активистов DedSec бросает вызов алчным корпорациям и коррумпированным властям города.
В игре Stick it to The Man! игрокам предстоит изменять мир с помощью наклеек, а в Football Manager 2020 развивать собственный футбольный клуб.