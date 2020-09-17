Приключенческий боевик Watch Dogs 2 и ещё две игры раздают бесплатно

Акция действует до 24 сентября. В обычное время Watch Dogs 2 стоит 2500 рублей в стандартной версии. Теперь же за игру придётся заплатить ноль рублей. Акция распространяется на разные издания Watch Dogs 2.

Игра вышла в 2016 году и повествует о приключениях хакера, который вместе с группировкой активистов DedSec бросает вызов алчным корпорациям и коррумпированным властям города.