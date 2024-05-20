Pringles создали чипсы со вкусом… динамита из Minecraft

Опубликовано 20 мая 2024, 01:30
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Pringles создали чипсы со вкусом… динамита из MinecraftТак компания празднует 15-летие игры
Pringles празднует 15-летие Minecraft ограниченной серией "взрывных" чипсов. Представляем Pringles Minecraft Spicy TNT - сочетание острого и сырного вкуса, вдохновленное популярной игрой.
В Minecraft TNT известен своей взрывной силой, идеально подходящей для добычи и строительства. Pringles, пишет пресс-служба, уловил эту сущность, добавив ее в свои чипсы, чтобы подарить фанатам "взрывной перекус".
Поклонники могут найти Spicy TNT в некоторых магазинах США и на сайте Pringles.com. Кроме того, с сегодняшнего дня и до 31 июля 2024 года, покупая любую банку Pringles, вы получаете 350 Minecoins для использования в игре.
Для получения более подробной информации посетите сайт Pringles.com. Приятного аппетита.